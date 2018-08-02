В Испании ожидают приток туристов из России

Поток туристов из России в Испанию в текущем году вырастет на 10-15%, благодаря таким факторам, как увеличение числа регулярных рейсов и продажам горящих туров. О перспективах роста сообщает организация Turespaña, по данным которой, за первые три месяца 2018 года в Испании побывало на на 8,7% больше российских туристов, чем в предыдущем квартале. Число ночёвок в отелях выросло на 14,2%.

Отмечается, что русские приезжают в Испанию, в первую очередь, за солнцем и морем, хотя культурный и городской туризм также набирают обороты.

По данным Национального статистического института, в 2017 году Испанию посетили 1,1 млн российских туристов, что на 14,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Расходы туристов из РФ в прошлом году также заметно возросли – на 12,4%. Число ночёвок в отелях увеличилось на 18,3% до 4,8 млн. Средние расходы на человека достигли 1584 евро, а ежедневные траты – 164 евро. По этому показателю русские обошли туристов из европейских стран и заняли первое место, а по продолжительности поездок в Испанию уступили лишь финнам.

Booking.com

В 2017 году 91% русских туристов указали в качестве цели поездки в Испанию отдых. Среди самых популярных занятий – шоппинг (76%), культурные мероприятия (60%), пляжный отдых (54%) и осмотр достопримечательностей (54%).

Отмечается, что дальнейшему развитию туризма будет способствовать улучшение авиасообщения между двумя странами. В этом году появилось 30 новых авиационных маршрутов, соединяющих Россию и Испанию. Из Москвы в Мадрид стало летать на 11 рейсов больше чем в прошлом году, в Барселону – на 23, в Аликанте – на 7, на Тенерифе – на 3, в Жирону – на 2. Число рейсов в Пальму и Валенсию не изменилось, а в Малагу – уменьшилось на 2. Количество рейсов из Санкт-Петербурга выросло в четыре раза. В общей сложности на данный момент из России в Испанию совершается 185 регулярных рейсов.

По данным Управления воздушного транспорта и аэропортов Испании, в первом квартале в страну прибыло 170 тысяч русских туристов, преимущественно из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также из петербургского Пулково.

Топ-5 авиакомпаний, выполняющих рейсы между РФ и Испанией, включает «Аэрофлот», «Сибирские Авиалинии», «Россию», Vueling и «Уральские авиалинии».