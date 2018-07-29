Сеть Dia закрыла 259 магазинов в Испании и Португалии после прихода Фридмана

Прошёл год с тех пор, как стало известно, что российский миллиардер Михаил Фридман приобрёл 10% акций торговой сети Dia. Всего за несколько месяцев он увеличил свою долю до 25%, после чего начали ходить слухи о том, что группа Фридмана намерена получить полный контроль над сетью супермаркетов. При этом на протяжении последних 12 месяцев доходы и присутствие Dia на испанском рынке заметно сократились.

В отчёте Dia за первый квартал 2018 года сообщается, что на Пиренейском полуострове стало на 114 торговых точек меньше чем год назад. Закрыто было 259 магазинов, преимущественно в конце 2017 года. Среди них 190 магазинов Dia, 26 супермаркетов La Plaza и 43 магазина косметики Clarel.

Сеть Dia в Испании и Португалии в настоящее время насчитывает 5318 торговых точек.

Dia отчасти объясняет сокращение присутствия на испанском рынке проведением модернизации и ремонта. За полгода изменениям подверглись 903 магазина. Часть из них превратилась в торговые точки нового формата Dia & Go с новым графиком работы и расширенным ассортиментом.

На фоне сокращения числа магазинов продажи снизились на 3% до 3,08 млрд, из которых 2,69 млрд приходятся на испанский рынок. Доходы в первом полугодии упали на 88%.

На момент закрытия биржи в четверг, 26 июля, стоимость компании Dia составляла почти 1,397 млрд евро. Цены на акции, в свою очередь, показали рост в 10,4% и оценивались в 2,29 евро за штуку.