Испания выдала России главу двух турфирм

Испания экстрадировала в Россию главу двух турфирм, которая обвиняется в хищении денег у обманутых клиентов.

"В Россию из Испании экстрадирована Галина Стрельцова, обвиняемая в особо крупном мошенничестве", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По версии следствия, с мая 2012 года по июль 2014 года женщина, будучи директором фирм "Агентство Просвещение" и "Коста Бланка", предложила потерпевшим туры в испанский город Аликанте. Полученную по туристическим договорам предоплату на общую сумму около 1,2 млн рублей она похитила.

Поскольку предпринимательница скрылась от уголовного преследования, ее объявили в международный розыск. В декабре 2017 года, когда ее местонахождения в Испании было установлено, Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче, который и был удовлетворен.

В пятницу в сопровождении спецконвоя Стрельцова была экстрадирована в Россию.