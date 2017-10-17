В Эстепоне появится третья русская православная церковь на территории Испании

Мэрия андалусской Эстепоны объявила тендер на передачу участка под строительство русской православной церкви, которая станет уже третьей на территории Испании после храмов в Мадриде и Альтее, сообщает Andalucía Información. Его общая площадь составляет 5 844 квадратных метра. Земля находится в районе Арройо-де-лас-Каньяс в восточной части города. Выигравший подрядчик полностью возьмет на себя финансирование работ по строительству собора. Кроме того, он должен будет сохранить общественные пространства в хорошем состоянии и профинансировать все ремонтные работы, необходимые для выполнения этого требования.

Максимальный срок эксплуатации участка составит 75 лет. После этого вся инфраструктура и объекты должны быть переданы мэрии в надлежащем состоянии. Городские власти сохраняют за собой право на отзыв подряда до окончания срока его действия в том случае, если подобная необходимость будет обусловлена чрезвычайными нуждами общественного характера.

Подрядчик должен будет ежегодно платить мэрии пошлину в размере 23 794,69 евро. В том случае, если тендер выиграет некоммерческая организация, она будет освобождена от этого обязательства.

Прием предложений в регистре общего назначения мэрии Эстепоны начался в продлится 26 дней начиная с прошлого четверга.