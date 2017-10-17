Российское эмбарго обрушило цены на испанскую хурму

Представители Ассоциации фермеров Валенсии (AVA-ASAJA) предупредили, что закупочная стоимость хурмы снизилась в среднем на 25% вследствие российского эмбарго и отсутствия альтернативных рынков, сообщают информационные агентства Испании. Этот плод был одним из немногих, которые приносили прибыль земледельцам региона, однако за три последних сезона стоимость его снизилась на четверть. В некоторых случаях она оказалась даже ниже затрат на производство.

С тех пор, как был открыт новый метод, позволяющий избавиться от вязкости, объемы производства хурмы и спрос на нее росли стабильно росли, благодаря чему на всех этапах процесса обеспечивались разумные цены. Стабильность закончилась в августе 2014 года, когда Россия наложила запрет на ввоз целого ряда сельскохозяйственных товаров из Европы. "Мы знали, что решение Москвы может повлечь за собой крайне негативные последствия, поэтому власти Испании и ЕС пообещали нам найти альтернативные рынки, однако ни Мадрид, ни Брюссель своего слова не сдержали", - отметил председатель AVA-ASAJA Кристобаль Агуадо. По его словам, правительство не только не обеспечило сектору новых потребителей, но и не выплатило достаточных экономических компенсаций. Агуадо особо подчеркнул "огромный потенциал, который хурма имеет с точки зрения реализации благодаря своим питательным свойствам и простоте употребления". Он также добавил, что в случае открытия международных рынков, которые в настоящее время неактивны, объемы производства придется увеличить втрое.