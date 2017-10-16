Вышел октябрьский номер «Русского журнала» в Испании. В свежем издании читателя ждет эксклюзивное интервью с Фернандо Лемоньес, создателем марки Señorita Lemoniez, в котором он рассказывает о том, что такое высокая детская мода.

Рубрика «Вип-стиль» познакомит читателей с самыми влиятельными в мире моды россиянами, а репортаж в рубрике «Актуально» расскажет о тенденциях весна/лето 2018, представленных испанскими дизайнерами на Неделе моды в Мадриде.

Также в журнале — репортаж с тест-драйва нового автомобиля Aston Martin и интервью с хозяйкой лучшего в Барселоне цветочного бутика Ксенией Чалой, в котором она делится знаниями о том, как выбирать, хранить и дарить цветы.

Рубрика «Фотопроект» приглашает отправиться в путешествие по Готическому кварталу в Барселоне в компании очаровательных «ведьм», нарядившихся к Хэллоуину. А рубрика «Путешествие» знакомит с традициями празднования Дня Всех Святых в разных регионах Испании.

Продолжая тему путешествий, рубрика «Винный туризм» рассказывает о винотерапии в Испании, пользе вина для души и тела и лучших винных спа-отелях.

Найти октябрьский номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны и Мадрида. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».