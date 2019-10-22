В Дении убита россиянка

Как сообщает ABC, задержан бывший муж женщины - 54-летний россиянин. 1 октября россиянка обращалась в полицию и добилась защиты от экс-супруга. Ему было запрещено приближаться к ней.

Трагедия произошла по адресу улица Валенсии, 33, уточняет El Confidencial. По предварительным данным, убийца проник в квартиру рано утром через балкон, воспользовавшись лестницей, и расправился с бывшей женой. В доме также находилась его 11-летняя дочь, которая и сообщила в спасательные службы о том, что на её мать совершено нападение. Кроме того, в полицию поступил звонок от соседки, которая слышала крики. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от ножевого ранения в области шеи. Предполагаемый убийца был задержан на месте.

Ведётся расследование.