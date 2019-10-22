Турагентство «Роза ветров» открыло представительство в Испании

Российское туристическое агентство «Роза ветров» открыло офис в Аликанте, сообщил представитель компании в Испании Хесус Эрвас.
Пока это только представительство российской компании, однако следующим этапом станет открытие полноценного отдела продаж, сообщает портал Hosteltur.
Что касается московских офисов «Розы ветров», то сейчас в них работают три испаноязычных сотрудника.
Через офис в Аликанте будут строится отношения с основными испанскими туроператорами и менеджерами.
В Эрваса за плечами 30-летний опыт работы туроператором в России.Темы: Русская Испания Туризм