Число пользователей русскоязычного приложения POMOGAIKA в Испании превысило 800 человек

Число пользователей бесплатного приложения Pomogaika, сервиса по поиску русскоязычных услуг в Испании, превысило 800 человек. В то же время более 100 русскоязычных компаний и частных предпринимателей опубликовали свои услуги.
Разместить информацию о своем объекте (сервисе, магазине, ресторане, услуге) можно, выбрав соответствующую кнопку в самом приложении, или написав на info@pomogaika.es
Размещение информации абсолютно бесплатное. Кроме того, в приложении можно ставить оценки и комментарии, повышая или понижая рейтинг. Чем выше оценки – тем выше расположение услуги.