В Барселоне пройдет правовой семинар на русском языке

26 октября «Русский журнал» и компания Miratex Media совместно с фондом «Дом России в Барселоне» проводят правовой семинар «Право знать!». Семинар посвящён вопросам организации качественного правового сервиса для иностранцев в Каталонии и является вторым в рамках информационно-координационной программы по адаптации соотечественников в Испании.

Представители лучших адвокатских бюро, практикующие в Каталонии, и специалисты ведущих компаний юридических и консультационных услуг расскажут о:

Легализации и правах иностранцев, способах воссоединения с семьей и оформлении резиденций,

Правах женщин и детей в смешанных браках,

Налогообложении частных и юридических лиц,

Открытии бизнеса,

а также,

Проанализируют проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются переехавшие в эту страну русскоязычные граждане, и предложат решения,

Предостерегут слушателей от ошибок в правовых вопросах и, при необходимости, помогут в выборе специалиста.

По окончании основной части семинара наступит время развлекательной программы. Под музыкальное сопровождение пройдут дегустации местных вин, коктейлей и закусок. Приглашенные смогут познакомиться ближе с выступающими и между собой, обсудить интересующие их вопросы в непринужденной атмосфере.

Вечер закончится благотворительной лотерей. Помимо этого, все гости получат презенты от спонсоров и партнеров семинара.

Дата проведения: 26.10.2017 г.

Адрес места проведения: Barcelona, С/ Josep Anselm Clave, 31, Palacio del Marqués de Alfarrás, “Casa de Rusia en Barcelona”.

Начало в 17:00.

Стоимость ваучера для участия в мероприятии - 20 евро (http://bilet.miratexmedia.com/events/39)