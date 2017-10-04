СМИ: россиянин потерялся в испанском лесу и случайно устроил пожар

В минувшее воскресенье агенты Гражданской гвардии Андалусии задержали 19-летнего россиянина как предполагаемого виновника лесного пожара, возникшего ночью субботы в районе Ла-Конча и затронувшего территории муниципалитетов Марбелья и Охен. По всей видимости, юноша потерялся и, сообщив об этом, развел костер, чтобы его проще было обнаружить в темноте. В результате сгорели 5,9 гектара кустарников и лесонасаждений, пишет El Mundo.

Пожар был замечен в субботу в 23:15. Экстренные службы получили более 400 звонков от местных жителей. На место были направлены около ста пожарных, три специалиста службы охраны окружающей среды, операционный техник и медицинский отряд. К рассвету к ним присоединились шесть самолетов. Из-за задымления в 8:45 была закрыта трасса МА-5300, соединяющая Охен со смотровой площадкой Хуанар. Наконец, к 19:06 пожар был взят под контроль. В результате возгорания никто не пострадал.