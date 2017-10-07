Испанские СМИ сообщают о всплеске русофобии в Марбелье

"Кто захочет видеть свой логотип рядом с названием футбольного клуба, президент которого, один из самых активно разыскиваемых ФБР мафиози, держит в своем подвале автоматы?", - иронизирует Андрей Романович, сын одного из задержанных в ходе масштабной акции, в результате которой в числе прочих был арестован президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг. Его цитирует El Confidencial.

Романович встретил репортеров у себя дома и продемонстрировал им полный оружия подвал, недавно показанный в новостях по всей стране. "Присмотритесь как следует. Это тот самый предполагаемый склад боеприпасов, где я держу пулеметы. На самом деле это амуниция для страйкбола и пейнтбола, и у меня с 2006 года есть соответствующая лицензия. Как офицеры Гражданской гвардии могли их перепутать? - недоумевает Романович. – Они спустились в подвал, в мою комнату для страйкбола, где хранятся все реплики, униформа и вся необходимая документация, и позвонили в отдел, занимающийся изъятием оружия, чтобы их коллеги изучили найденный материал. Потом они передали эти фотографии в прессу, как будто у меня дома живет убийца". Молодой человек, переехавший в Испанию больше 20 лет назад вместе со своей семьей и изучающий юриспруденцию в Национальном университете дистанционного образования, считает, что его права были нарушены.

Причиной обыска в доме Романовичей стали обвинения в отмывании капиталов, принадлежности к криминальной группировке и преступлениях против казны. "Они перевернули весь дом, разрезали диваны и несколько раз спросили у подруги семьи, которая пришла покормить котов, есть ли у нас наличные средства", - поделился Андрей. Он также подчеркнул, что компьютеры по закону изымать нельзя за исключением случаев, когда цифровые материалы нельзя скопировать. "Ни один из наших компьютеров не был защищен паролем, но они все равно их забрали. Под каким предлогом? Офицеры заявили, что все программисты Гражданской гвардии сейчас находятся в Каталонии, пытаясь остановить процесс референдума", - рассказал Романович-младший.

В рамках операции "Олигарх" также был задержан бывший вице-президент вышеупомянутого футбольного клуба Герман Пастушенко, близкий друг Гринберга и партнер отца Андрея. Он провел под стражей три дня и рассказал журналистам, что арестовали его после трехчасового обыска. "Они забрали все, что хотели, и даже не дали мне бумагу, чтобы я расписался за изъятые вещи. Я строитель, я уже 18 лет живу в Марбелье, в России у меня ничего нет, о какой мафии они говорят?", - возмущается предприниматель. По его словам, даже название операции в этом контексте выглядит абсурдно: "Московские олигархи - очень влиятельные люди. Мне кажется, нас переоценили". Счета Пастушенко заморожены, и он не может перевести зарплату своим работникам. "Мы стали жертвами преступления на почве ненависти. Это русофобия. Если не верите, спросите у россиян, владеющих рестораном Finca Besaya – после того, как многие СМИ опубликовали ложную информацию и назвали Александра Гринберга его собственником, они подвергаются постоянным преследованиям", - рассказал бизнесмен.

В тюрьму Пастушенко не отправили потому, что судья учла степень его интеграции в Марбелье. "Мы думаем, что Александр тоже скоро выйдет на свободу. Его адвокаты подали 700-страничную апелляцию, в которой рассказали историю всей его жизни. Сейчас правосудие должно будет доказать нашу вину, а не мы свою невиновность. Мы надеемся, что все это окажется просто ошибкой, иначе это будет полноценная атака на русское сообщество", - подчеркнул предприниматель.

Адвокат Хуан Руис, защищающий интересы нескольких русских семей в Марбелье, готовит иски против различных государственных институтов в связи с нарушением прав его клиентов. "Операция против предполагаемой русской мафии перешла все границы допустимого и серьезно навредила интересам граждан стран Восточной Европы", - отметил Руис. Действия правоохранительных органов он назвал "не поддающимися пониманию". "Мои претензии адресованы не офицерам, а их командованию, которое жаждет незаслуженных наград. Проведенное ими расследование вызывает серьезные сомнения, и они должны быть прояснены компетентными органами”, - заключил адвокат.