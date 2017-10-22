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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Аликанте прошла встреча русскоязычных предпринимательниц

          В Аликанте прошла встреча русскоязычных предпринимательниц

          18:48 22.10.2017

          В минувшую пятницу в Аликанте прошло мероприятие "От туристов к резидентам: актуальные проблемы русскоговорящих женщин, проживающих в Испании", в котором приняли участие около 150 предпринимательниц со всей провинции. Как сообщает El Mundo, они обсудили вопросы, связанные со здравоохранением, бизнесом и недвижимостью. Конференция была организована женской ассоциацией "Матрешка" в сотрудничестве с Кафедрой туристических исследований при Университете Аликанте, мэрией Бенидорма, Советом по вопросам туризма и ассоциацией гостиничного бизнеса HOSBEC.

          Генеральный секретарь последней Нурия Монтес удивилась многочисленности женщин-предпринимательниц, входящих в состав "Матрешки", и обратилась к ним за содействием. "Нам нужна помощь, чтобы понять, почему мы не можем выйти на рынок проживающих в провинции россиян. Мы знаем, что в провинции Аликанте насчитывается множество семей, постоянно проживающих на ее территории, но на туристическом уровне установить с ними связь мы не можем", - отметила Монтес. 

          В свою очередь, генеральный директор Патронажного совета региона Коста-Бланка по вопросам туризма Хосе Мансебо отметил особую важность роли русской клиентуры, а также тот факт, что Торревьеха на сегодняшний день занимает первое место по стране с точки зрения численности русскоговорящего населения. Кроме того, он подчеркнул, что аэропорт Аликанте являетя единственным для авиакомпании S7 европейским направлением, где наблюдается рост. "Несмотря на сложность ситуации на международном уровне, нынешние условия идеальны для создания дальнейших связей, которые позволят россиянам интегрироваться в жизнь общества на всех уровнях, а не только на туристическом".

          Мероприятие совпало по времени с годовщиной создания крупнейшего в стране русскоязычного женского сообщества "Девочки в Испании". Одноименная группа была создана в Facebook три года назад, и на сегодняшний день в ней насчитывается 30 000 человек. Администраторы сообщества провели опрос, чтобы определить главные темы, вызывающие наибольший интерес у русскоязычных жительниц Испании. По трем вопросам, набравшим наибольшее количество голосов, были организованы тематические круглые столы.  

          Самой животрепещущей темой оказалось создание собственного бизнеса в Испании. Женщины активно интересуются административными ресурсами для запуска и регистрации своего дела. По словам секретаря ассоциации "Матрешка" Ирины Черновой, "россиянки, живущие в Испани, знают, что страна обладает большим потенциалом с точки зрения созданя бизнеса, и хотят воспользоваться возможностями, которые Испания предлагает предпринимателям". 

          Еще один круглый стол был посвящен инвестициям в недвижимость. Его участницы обсудили вопросы покупки жилья, получения банковского финансирования и государственную поддержку, связанную с приобретением жилой недвижимости, а также тонкости страхования, легализацию аренды и т.д. "Наши соотечественницы заинтересованы в инвестициях в испанское имущество, стремятся соблюдать законодательство в сфере аренды и интересуются существующими каналами финансовой помощи в случае необходимости", - отметила Чернова. 

          Наконец, третий круглый стол был посвящен механизмам социальной поддержки иностранцев – прописке, частному медицинскому страхованию и доступу к государственному здравоохранению, а также ресурсам помощи для семей, находящихся в тяжелом положении. "Одна из задач нашей ассоциации заключается в том, чтобы объединить самых активных русскоговорящих жительниц региона с целью создания сети взаимной поддержки и предоставления необходимой помощи тем, кто в ней нуждается", - поделилась Лидия Богомолова, психолог и директор ассоциации "Матрешка". 

          Многие участницы голосования также отметили, что их заботят перспективы дальнейшего экономического развития страны с точки зрения организации образования и професиионального будущего их детей. "Это значит, что многие матери связывают свою будущую жизнь и карьеру своих детей с Испанией", - подчеркнула председатель "Матрешка" Светлана Осипова. 

          Темы: Русская Испания  Аликанте Бизнес

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