У половины усыновлённых каталонцами детей из России и Украины были пьющие матери

50% детей, которые были усыновлены жителями Каталонии в России и Украине, в той или иной степени страдают от нарушений фетального алкогольного спектра (ФАСН). Каталонские власти впервые провели подобное исследование. В нём приняли участие больницы Барселоны Hospital Clínic иl Vall d'Hebron, где были обследованы 162 ребёнка.

В результате у 20% усыновлённых в России и Украине детей был выявлен фетальный алкогольный синдром (ФАС). В 16% случаев у детей зафиксированы частичные проявления синдрома, в то время как у 11% диагностировано нарушение развития нервной системы, связанное с употреблением алкоголя матерью, а в 1,2% случаев обнаружены врождённые дефекты, связанные с внутриутробной алкогольной интоксикацией.

После того, как были получены результаты, каталонские органы опеки и здравоохранения заверили, что будут усилены меры по предупреждению ФАС и оказанию помощи детям, которые страдают подобными расстройствами. Органы здравоохранения уже подготовили документ о проведении скринингов, а также инструкции по профилактической работе с беременными женщинами и оказанию психологической поддержки детям с ФАСН в школах. В дополнение к ним планируется разработать программу подготовки семей, желающих усыновить ребёнка с таким расстройством.

Источник: ABC