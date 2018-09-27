Испанские компании хотят работать в России в автомобильном, энергетическом и сельскохозяйственном секторе

Испания заинтересована в развитии проектов в России в области автомобилестроения, энергетики и агропромышленном секторе.

Об этом заявила в беседе с изданием Sputnik советница по экономике и торговле испанской делегации, которая прибыла в Москву для участия в двустороннем форуме, посвящённом аграрно-индустриальным технологиям, Алисия Варела.

Советница отметила, что Испания хорошо себя зарекомендовала в автомобильной отрасли, включая производство автомобилей и запчастей к ним, а также в развитии альтернативных источников энергии. По её словам, испанские компании проявляют большой интерес к производству энергии из возобновляемых источников в России.

Также Варела отметила интерес к агропромышленному сектору и наличие крупного инвестора – нефтяной компании Repsol.

Дипломат добавила, что испанские компании видят потенциал в сотрудничестве по направлению железнодорожного транспорта: высокоскоростных или обычных поездов.

Кроме того, по словам Варелы, испанские компании стремятся расширить географию присутствия в России и не ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом. Среди других перспективных для сотрудничества регионов она выделила Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Татарстан.