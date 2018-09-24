Испанская прокуратура просит посадить на 4 года помощника капитана российского судна

Прокуратура просит четырёх лет тюрьмы для помощника капитана российского танкера «Мидволга-2», который 20 марта 2017 года столкнулся у берегов Барселоны с рыболовецким судном El Fairell. В результате происшествия испанское судно затонуло. Два человека погибли.

Как сообщает Betevé, обвинение также требует от 30-летнего россиянина и страховых компаний выплатить компенсации: 617 тысяч евро – родственникам погибших, 27 тысяч евро – трём выжившим рыбакам и по 515 тысяч евро за потопление корабля и в счёт расходов спасательных служб. Подсудимому также хотят на шесть лет запретить управлять торговыми или военными судами в испанских водах.

В обвинительном заключении сообщается, что капитан российского танкера передал управление первому заместителю после выхода из порта Барселоны. Предполагается, что он заметил приближающийся траулер, но не сменил курс и не сбросил скорость, что сделало столкновение неизбежным. Обвинение отмечает, что масса российского судна в 46 раз превышала массу испанского, и к тому же у рыбаков было преимущественное право движения, согласно международным нормам.

Моряк обвиняется в профессиональной халатности, которая повлекла за собой телесные повреждения и нанесение материального ущерба.