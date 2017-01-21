Суд Испании постановил заключить под стражу российского программиста

Судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела постановила поместить в тюрьму с возможностью посещения российского программиста Станислава Лисова, который был задержан в Барселоне 13 января по запросу США. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на судебные источники, соответствующее решение было принято после того, как обвиняемый дал показания в ходе видеоконференции из Барселоны. Лисов был помещен в тюрьму Brians 2 в каталонской столице, однако приближенные к делу источники говорят, что в ближайшее время он будет переведен в тюрьму в мадридском пригороде Вальдеморо.

Лисову инкриминируется принадлежность к незаконной организации. Ламела считает, что эти обвинения достаточно весомы, чтобы предположить возможные попытки избежать правосудия. По мнению судьи, программист не имеет тесных связей с Испанией, так как в стране у него нет ни друзей, ни родственников. Задержан он был во время туристического путешествия. Ламела также заявила, что Лисов скрылся от юридической ответственности в США.

Следственные источники подтвердили, что США требовали его ареста в связи с хакерской деятельностью обвиняемого, однако отметили, что он не занимался политическим шпионажем. По этой причине американские органы выдали ордер на арест Лисова, который был задержан и передан в распоряжение Национальной судебной коллегии в прошлую пятницу. Теперь США смогут выдать официальный запрос о его экстрадиции. Если он будет сформулирован, то Национальная коллегия проведет слушание, в ходе которого будет рассмотрена возможность выдать Лисова Америке.