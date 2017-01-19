В Барселоне по запросу ФБР задержан турист из России

Агентству РИА Новости в посольстве рассказали, что "испанские власти официально уведомили о задержании российского гражданина Лисова в Барселоне". "После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", — добавил собеседник агентства. Российские дипломаты также направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания российского гражданина. "Находимся в контакте с родственниками Лисова. Продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местными властями", — добавили в диппредставительстве.

Ранее супруга Лисова Дарья сообщила RT, что правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали российского программиста Станислава Лисова, согласно этой информации, его подозревают в причастности к хакерским атакам. По ее словам, задержание было произведено по запросу ФБР. Дарья рассказала, что ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испанию они вместе прилетели в отпуск. В аэропорту Барселоны, куда они приехали отдать взятую в аренду машину, Станислава Лисова задержали еще 13 января. По ее словам, испанские полицейские сообщили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола.

Ранее в МИД России заявляли, что власти США ведут "охоту" на российских граждан по всему миру, несмотря на различные международные договоренности. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вместо того, чтобы следовать положениям двустороннего договора о взаимной правовой помощи, США используют различные надуманные предлоги и "охотятся на российских граждан".