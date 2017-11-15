Специалисты из России и Испании обсудят в Мадриде международный трансфер технологий

Российско-испанский Круглый стол «Международный трансфер технологий: интеллектуальное производство и новые материалы» пройдет в Российском центре науки и культуры в Мадриде 15 ноября. Организаторы – Министерство образования и науки Российской Федерации, Россотрудничество, Юго-Западный государственный университет.

Как сообщили в Российском центре науки и культуры, целью мероприятия является демонстрация потенциала сотрудничества университетов и инновационных компаний двух стран в научно-технической и инновационной сферах. В программе круглого стола – презентации российских научно-технических разработок и инновационных проектов, доклады и двусторонние встречи. Основным направлением обсуждения станут новейшие российские разработки и проекты, имеющие коммерческую значимость, в области промышленной автоматизации, робототехники, интеллектуальных производств, новых материалов.

С российской стороны проекты представят ведущие технические университеты России: Московский государственный технологический университет СТАНКИН, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волгоградский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет, а также Инженерно-консалтинговая компания SOLVER.

Приглашение участвовать в круглом столе получили Высший совет по научным исследования Испании (CSIC), являющийся испанским научно-исследовательским учреждением, объединяющим государственные организации Испании, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирующий их деятельность на национальном уровне, а также испанские университеты, имеющие партнерские отношения с российскими вузами.

Предполагается, что в результате диалога между заинтересованными сторонами будут выработаны актуальные рекомендации по дальнейшему развитию совместной научно-исследовательской деятельности, а также международному трансферу перпективных технологий, созданных в университетах и малых инновационных предприятиях вузов.