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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Испанские журналисты обвинили российских коллег в разжигании сепаратистских настроений

          Испанские журналисты обвинили российских коллег в разжигании сепаратистских настроений

          12:22 15.11.2017

          Испанские журналисты обвинили своих российских коллег в разжигании сепаратистских настроений в Каталонии: газета ABC выпустила обличительную статью, в которой были отдельно упомянуты канал Russia Today (RT) и агентство Sputnik.

          "Подобные симпатии объясняются тем, что Москва способствовала развитию сепаратизма в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донецке, Луганске и в Крыму, который в итоге был ею аннексирован", - пишут авторы издания. 

          "Решение о присвоении Крыма Кремль объяснил тем, что население полуострова приняло подобное решение по итогам "референдума". Право на самоопределение не действует ни в одном регионе России, о чем явно свидетельствует пример Чечни, но власти страны считают возможным сделать исключение там, где этого требует народ. Согласно заявлениям официальных российских СМИ, стремление Каталонии к независимости массово поддерживается ее населением и имеет исторические корни. 

          Особенно усердствуют в выражении поддержки сепаратистам канал RT, который вещает в том числе и на испанскую аудиторию, и агентство Sputnik, также публикующее информацию на испанском. В день проведения референдума 1 октября они осветили его как совершенно нормальное и демократическое событие, которому помешали репрессии со стороны правоохранительных органов. "Полицейские применили силу против мирных голосующих" – так выглядели в тот день заголовки RT и Sputnik. Применение 155-й статьи Конституции также получило широкую огласку в обоих СМИ, которые не замедлили заклеймить его как "вмешательство в автономию" Каталонии. 

          В прошлом месяце канал RT опубликовал на своей странице инфографику, якобы иллюстрирующую географию европейских стран, которые поддерживают независимость Каталонии. Опросив депутатов и экспертов в индивидуальном порядке, но не обратившись ни к одному из правительств, они нарисовали картину, глядя на которую можно решить, что Бельгия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария и даже Словения поддерживают отделение региона. 

          Несмотря на это, на официальном уровне как Кремль, так и правительство РФ неоднократно высказывались в защиту территориального единства Испании и отметили, что события в Каталонии являются внутренним национальным вопросом страны. Партия ЛДПР, впрочем, этой линии не придерживается: на прошлой неделе она организовала манифестацию у здания консульства Испании в Москве в поддержку независимости Каталонии. Акцию возглавил лидер объединения Владимир Жириновский. Его сторонники растянули эстелады (неофициальный флаг каталонских земель и символ движения за независимость региона. –  прим. ред.)", - заключили журналисты.

          Темы: Русская Испания Политика

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