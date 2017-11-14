Минобороны Испании обвиняет Россию в распространении фейковых новостей о Каталонии

Интернет-трафик, содержавший недостоверные сообщения в соцсетях о референдуме в Каталонии, исходил из России, заявила в Брюсселе глава Минобороны Испании Мариа Долорес Коспедаль. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, Россия использовала Twitter, Facebook и другие соцсети и сайты, чтобы публиковать информацию о сепаратизме в Каталонии и влиять на общественное мнение в преддверии референдума, который прошел 1 октября. «Мы знаем, что изрядная часть этого трафика шла с российской территории», — сказала она.

Коспедаль добавила, что «группы», пользующиеся российской интернет-поддержкой, «пытаются влиять на ситуацию и стараются создать нестабильность в Европе».

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил, что Мадрид уверен в российском происхождении подобного контента. «Да, мы имеем доказательства», — подчеркнул он.

По его словам, «следы половины фейковых аккаунтов», дестабилизировавших ситуацию в Каталонии, «ведут в Россию».

В то же время каталонские политики, в том числе экс-президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон отрицают вмешательство России в события в регионе. «Те, кто говорят о российской помощи Каталонии, в последние годы сами помогали ВМФ России, несмотря на бойкот Евросоюза», — написал юрист Пучдемона Рамон Тремоса в своем Twitter.

Власти Испании обвинили российских хакеров во вмешательстве в каталонский референдум 11 ноября. Российские власти отвергли подобные обвинения.

Каталонский парламент подписал декларацию о независимости региона 27 октября, после референдума, на котором большинство явившихся отдали голоса за отделение от Испании. Мадрид назвал эти акты незаконными. Власти Испании распустили каталонский парламент и отправили в отставку правительство региона. Согласно ст. 155 Конституции страны, в Каталонии введено прямое управление из Мадрида, де-факто автономия упразднена. Часть парламентариев и членов правительства региона арестована. Карлес Пучдемон покинул страну и находится в Бельгии вместе с несколькими соратниками. Власти Испании требуют у Брюсселя его ареста.

Источник: РБК