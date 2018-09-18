СМИ: бывший военный из России напал на соседей в Марбелье

В жилом комплексе Nueva Alcántara в Марбелье (Малага) мужчина ворвался в несколько домов и избил жителей. Некоторым из них понадобилась госпитализация.

Предположительно мужчина – бывший российский военный, пишет газета ABC, уточняя, что мужчина напал по меньшей мере на 7 человек. Как сообщают в службе 112, первые сообщения об агресии начали поступать около полудня в пятницу. В одном из домов, куда ворвался мужчина, находились две горничные. Он набросился на них и сильно избил. Из-за полученных травм женщинам понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что он ударил двух пожилых людей без очевидных на то причин. Они также оказались в больнице. Около 13:00 поступило сообщение о том, что громила проник ещё в один дом, где он также нанёс телесные повреждения нескольким людям.

Мотивы действий русского жителя комплекса неизвестны. Очевидцы сообщают, что мужчина был чем-то крайне взбешён, а также отмечают, что по его действиям была заметна профессиональная подготовка.

Сообщается, что две изувеченные женщины были доставлены в местную больницу Quirón. Одному из пожилых людей, возраст которого составляет более 70 лет, агрессор сломал челюсть. Ещё одну женщину пришлось везти на операцию в Малагу из-за перелома костей черепа.

После произошедшего мужчина бесследно исчез. На протяжении всех выходных о нём ничего не было известно.

Напуганные жители решили, что их сосед сошёл с ума. По их словам, у него была семья: жена и трое детей.

Мужчина был объявлен в розыск как особо опасный преступник. Все выходные полиция вела поиски. У его дома на улице Барселона было выставлено наблюдение. В понедельник патруль установил местонахождение преступника. Местной полиции удалось задержать его, после чего его передали Национальной полиции и поместили под стражу.