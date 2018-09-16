Два российских корабля застряли в Испании

Два судна компании «Мурманское Морское Пароходство» на протяжении нескольких месяцев не могут покинуть Испанию. На борту кораблей, на которые наложен арест, находятся в общей сложности почти четыре десятка человек.

Один из кораблей – «Северная Земля» - с 18 мая пришвартован в порту Авилеса (Астурия) с 19 членами экипажа на борту. Второе судно «Заполярье» с 20 моряками стоит на якоре в нескольких милях от берега Сеуты с 1 июля.

Оба судна арестованы из-за финансовых проблем в судоходной компании. Как сообщает Sputnik со ссылкой на Международную федерацию транспортных работников, на корабль «Северная Земля» наложен арест из-за задолженности по поставкам топлива. По решению суда до тех пор, пока российская компания не оплатит долг или не внесёт залог, корабль не сможет покинуть территорию Испании. К тому же, сумма долга растёт с каждым днём, поскольку нахождение корабля в порту сопряжено с дополнительными издержками.

«Заполярье» также задержан из-за финансовых трудностей, к которым добавилась истёкшая 14 августа лицензия.

Экипаж находится в крайне затруднительном положении, вплоть до того, что Красному кресту в Сеуте пришлось доставлять на борт провизию. Они также сталкиваются с перебоями электричества и воды. Часть экипажа, чей срок контракта истёк, смогли покинуть судно, но проблема возвращения в Россию по-прежнему актуальна.