Молдавскому таксисту дали 15 лет за убийство русского на Канарах

Суд Канарских островов приговорил к 15,5 годам лишения свободы молдаванина Евгения Б., который обвиняется в совершении умышленного убийства. Он лишил жизни 60-летнего русского, который был отцом и мужем его бывших любовниц.

Суд также обязал подсудимого выплатить 120 тысяч евро в качестве компенсации бывшей жене и дочери погибшего, с которыми преступник поддерживал продолжительную интимную связь.

Решение суда провинции может быть обжаловано в Верховном суде.

Убийство было совершено в конце 2014 года. На тот момент обвиняемому было 20 лет, он работал таксистом. Злоумышленник подстерегал жертву у дверей супермаркета рядом с его домом в Ароне (Тенерифе). Когда мужчина вышел из магазина, обвиняемый затеял перепалку, которая переросла в драку. От ударов 60-летний мужчина потерял сознание. Молдаванин поднял тело и положил его в свой автомобиль, после чего отвёз на пустырь, где задушил голыми руками. Через несколько дней труп обнаружили частично закопанным в парке Агилас-дель-Тейде.

Суд считает, что преступление было связано с тем, что мужчина не смог пережить разрыв сначала с дочерью погибшего, а после с его бывшей женой, которая решила вернуться к супругу. В качестве отягчающего обстоятельства указывается тот факт, что жертва была практически беззащитна.

Одной из бывших любовниц преступника вменяется в вину укрывательство преступления, поскольку она предположительно знала о том, что именно он совершил убийство, но не сообщила в полицию.