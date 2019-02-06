S7 начнёт весной летать из Петербурга в Барселону и Пальму

Авиакомпания S7 в апреле запускает новые рейсы из Санкт-Петербурга, которые соединят северную столицу с Пальмой и Барселоной и будут выполняться дважды в неделю.

Первый прямой рейс на Майорку запланирован на 26 апреля, в столицу Каталонии – на 28 апреля. Как сообщает Russian Aviation Insider, в 2019 году в планах компании – расширить присутствие не только в Испании, но и в других странах.

Кроме того, летом увеличится количество рейсов в Испанию. Из Москвы в Барселону и Пальму самолёты будут летать один раз в день, в Аликанте, на Тенерифе и Ибицу – дважды в день, в Малагу – трижды в день. Три раза в неделю будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Аликанте.

В 2018 году авиакомпания перевезла в Испанию более 345 тысяч пассажиров. В текущем году S7 надеется увеличить пассажиропоток на испанском направлении на 20%.