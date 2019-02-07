Посол РФ: признание Гуайдо не скажется на российско-испанских отношениях

Посол Российской Федерации в Испании Юрий Корчагин заверил, что, несмотря на то, что Мадрид официально признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, в двусторонних отношениях России и Испании ничего не изменится.

«Отношения между Россией и Испанией всегда характеризовались взаимоуважением, и связи с третьими странами не должны сказываться на двусторонних отношениях», - завил Корчагин.

С другой стороны, дипломат отметил, что Испания и другие страны, признавшие Гуайдо, имеют право на такое решение. Он подчеркнул, что РФ не разделяет эту позицию и считает, что речь идёт о вмешательстве в дела суверенного государства. По мнению Корчагина, признание нелегитимно избранного президента лишь усугубит кризис в стране.

4 февраля декларацию о признании Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы подписали 19 стран Латинской Америки и Европы, включая Испанию. Мадуро поддержали Боливия, Никарагуа, Куба, Россия, Китай и Турция. Мексика и Уругвай заняли нейтральную позицию и созвали международную конференцию по венесуэльскому кризису.