Участница Pussy Riot прилетела в Испанию учиться у местных феминисток

На этой неделе в Испании покажут панк-спектакль Riot Days, который был поставлен одной из основательниц группы Pussy Riot Марией Алёхиной.

Приезд в Испанию Алёхина собирается также использовать для того, чтобы наладить контакты с испанским феминистским движением, у которого, по её словам, можно многому научиться. Активистка отметила, что испанские женщины не прекращают борьбу за право на жизнь.

Riot Days основан на книге Алёхиной, в которой она рассказала о своём опыте в качестве участницы Pussy Riot, в том числе о времени, проведённом в колонии после скандального «панк-молебна» в Храме Христа Спасителя в Москве. 6 февраля спектакль покажут в Бильбао, 7 февраля – в Мадриде, 8 февраля – в Валенсии, 9 февраля – в Барселоне.

На сцену вместе с Алёхиной выйдут Настя и Макс из дуэта AWOTT, а также Кирилл Машека, с которым активистка сотрудничала в проекте Беларусского свободного театра Burning Doors. Во время показов в Испании к ним присоединится экс-участница группы Dover Ампаро Льянос,.

Спектакль Riot Days уже посмотрели зрители в Чикаго, Мехико, Сиэттле, Ванкувере, Сан-Франциско, Ливерпуле, Эдинбурге, Хельсинки, Вене, Берлине и других городах.