Русские возвращаются на рынок недвижимости Барселоны

Иностранцы вновь проявляют большой интерес к испанскому рынку недвижимости. В прошлом году было заключено более 61 тысяч сделок с участием иностранцев по всей Испании. В Барселоне особо отмечается рост активности среди покупателей из России, на которых приходится 10% спроса.

По данным французского агентства Barnes International, по покупке жилой недвижимости в каталонской столице лидируют французы (20%), британцы (18%), итальянцы (16%), немцы (15%) и бельгийцы (12%). Ещё 9% приходится в совокупности на жителей США, Китая и стран Восточной Европы.

В случае с русскими покупателями отмечается, что во время кризиса они массово продавали свою испанскую недвижимость. После того как курс рубля стабилизировался, а ситуация на рынке недвижимости Барселоны нормализовалась, русские начали возвращаться в Каталонию и снова выходят в число лидеров. Эксперты также сообщают, что покупка недвижимости в Испании может быть связана с инвестиционными интересами или желанием получить «золотую визу».