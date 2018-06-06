Из Жироны пустили новые рейсы в Россию и Германию

Как стало известно из заявления компании Aena, самолёты в Санкт-Петербург будут летать по средам и субботам. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Победа", для которой этот маршрут в Жирону стал вторым после московского.

Из Санкт-Петербурга в Жирону можно будет летать напрямую вплоть до конца сентября. "Победа" запланировала в этом сезоне 70 рейсов, которые смогут перевезти более 13 тысяч пассажиров.

Авиалиния Laudamotion, в свою очередь, будет выполнять по четыре рейса в неделю из Жироны в Берлин до конца октября.