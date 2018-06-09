В Аликанте проходят Дни России

По подсчётам организации, в провинции Аликанте живёт более 20 тысяч русских. Русская община сконцентрирована, в первую очередь, в Альтеа, Кальпе, Торревьехе и Аликанте, где численность жителей русского происхождения в последние пять лет резко выросла и достигла 3 тысяч человек.

Дни России начались в пятницу с форума «Российско-испанский диалог» в Университете Аликанте. В этот же день запланировано ещё одно мероприятие, посвящённое сотрудничеству между Аликанте и Москвой в сфере культуры и образования.

В субботу, уже в 11 раз, состоится международный фольклорный фестиваль «Виват, Россия!», который проводится в сотрудничестве с Ассоциаций иммигрантов стран Восточной Европы. Праздник начнётся в 17:00 на Concha de la Explanada.

Руководитель «Русского дома» Александр Чепурной отметил, что в последние годы в Аликанте приезжают в первую очередь представители среднего класса, которых привлекает климат, а также восстановление испанской экономики. По его словам, для русских в Аликанте открывается множество возможностей. Он рассказал, что многие работают в гостиничной сфере и даже открывают собственные отели. Кроме того, по словам Чепурного, в Аликанте всё больше русских, которые работают в интернете или ведут международный бизнес и у них нет необходимости в постоянном нахождении в России.