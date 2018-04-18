Россияне стали реже инвестировать на побережье Коста-дель-Соль

Присутствие российских инвесторов на Коста-дель-Соль за последний год заметно сократилось на фоне падения рубля, пишут испанские СМИ.

Россияне, для которых Малага традиционно является привлекательным направлением для инвестиций, по-прежнему приезжают и совершают сделки на Коста-дель-Соль, однако их число снизилось по сравнению с предыдущими годами.

Падение рубля не единственный фактор, сказывающийся на интересе российских инвесторов к Испании. Значительную роль играет визовый режим, который нередко является сдерживающим фактором для тех, кто хочет купить жильё в стране для постоянного проживания или для проведения отпуска.

В 2016 году Испанию посетили около миллиона российских туристов. В докризисные времена, в 2013 году, был установлен рекорд в полтора миллиона туристов из России. Испания – одно из любимых туристических направлений среди россиян, занимающее третье место после Таиланда и Кипра.