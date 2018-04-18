Посол России в Испании высказался по поводу удара по Сирии

Глава российского диппредставительства выразил удивление по поводу идей, выраженных в этой статье, и назвал «контрпродуктивным и нелогичным» говорить о ситуации в Сирии как о столкновении между Россией и США.

Корчагин подчеркнул, что «общая глобальная цель – борьба с международным терроризмом». Он также счёл формулировку «вынужденный ответ» некорректной, указав на отсутствие официальных задокументированных доказательств о предполагаемом использовании химического оружия в Думе. По некоторым данным, атаки не было, и речь идёт об очередной попытке жестокой провокации, добавил посол. Он вновь подчеркнул деликатность вопроса, отметив, что ситуация в Сирии не позволяет делать упрощённые суждения и требует более аккуратного, объективного и сбалансированного подход.