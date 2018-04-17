Испанские и российские парламентарии встретились в Валенсии

Отношения между двумя странами охладели на фоне кризиса в Каталонии и недовольства Испании по поводу его освещения в российских СМИ, а также «дела Скрипаля», которое вылилось во взаимную высылку дипломатов. Напряжённость в двусторонних отношениях нарастает также после удара по Сирии, нанесённого международной коалицией во главе с США в ответ на предполагаемую химическую атаку.

Встреча депутатов, посвящённая «роли парламентской дипломатии в отношениях между двумя странами», была запланирована ранее, до событий в Сирии. В числе участников с российской стороны – заместитель председателя Комиссии по международным делам Госдумы Ирина Роднина («Единая Россия») и член комиссии Антон Морозов (ЛДПР). С испанской стороны участие в мероприятии подтвердили председатель Смешанной комиссии по делам ЕС Сорайя Родригес (Социалистическая рабочая партия Испании) и сторонник сближения с Россией сенатор Педро Аграмунт.

Посол Испании в Российской Федерации Игнасио Ибаньес прокомментировал это событие на своей странице в Twitter, отметив его значимость, ввиду необходимости поддержания диалога между Испанией и Россией, а также между ЕС и Россией. По его мнению, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия. Также посол заявил, что Испания ожидает от России «уважения и понимания» в вопросах, связанных с ситуацией в Каталонии.