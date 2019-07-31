Россияне активно скупают коммерческую недвижимость в Испании

Рассчитывающие покинуть страну россияне все чаще останавливают свой выбор на Испании: спрос на коммерческую недвижимость в этой стране с их стороны за первое полугодие вырос в четыре раза. Сейчас на долю направления приходится более 20% сделок. Как пишет «Коммерсант», аналитики объясняют, что в дальнейшем многие покупатели рассчитывают получать с выкупленной недвижимости активный доход, поэтому одним из наиболее популярных вариантов инвестирования стали кафе.

Россияне стали активнее покупать коммерческую недвижимость за рубежом, говорится в исследовании Prian.ru. По итогам первого полугодия наиболее востребованным направлением покупки коммерческих объектов стала Испания. За год интерес к стране вырос в четыре раза. Это позволило ей увеличить свою долю в общей структуре сделок по покупке коммерческой недвижимости за рубежом более чем в два раза: с 9,4% до 21,9%.

Резкий рост спроса на коммерческую недвижимость в Испании эксперт Prian.ru Филипп Березин называет неожиданным трендом. Он связывает его со значительным числом россиян, которые ранее купили в стране жилье. Дополнительным фактором, по его мнению, остается хороший прогноз относительно экономики страны: значительный темп роста ВВП и, соответственно, положительная динамика цен на недвижимость. Эксперт добавляет, что активами в Испании сейчас интересуются многие частные инвесторы из других стран Европы.Основатель Indriksons.ru Игорь Индриксонс считает, что спрос на недвижимость в Испании порождает желание многих обеспеченных россиян уехать из страны. По его словам, Испания многим представляется идеальным сочетанием. Количество россиян, проживающих в Испании, действительно растет. По данным национального института статистики страны, на 1 января этого года резидентами страны были 77,6 тыс. выходцев из РФ, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2018 года. Темпы роста ускорились: по итогам 2017 года число живущих в Испании россиян выросло на 2,8%. Господин Индриксонс рассказывает, что, именно рассчитывая иммигрировать, покупатели коммерческой недвижимости в Испании чаще всего присматриваются к кафе и ресторанам: «В туристических городах такие объекты практически всегда востребованы».