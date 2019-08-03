Ученые: гигантские слизни попали в Москву из Испании

В последнее время в центре Москвы все чаще встречаются гигантские слизни. По словам зоологов, они попали в российскую столицу из Испании. Именно там встречается этот вид.
Слизни Arion lusitanicus могли попасть в Москву вместе растениями, которые используются для благоустройства столицы. Ранее сообщалось, что слизни могут представлять опасность, так как переносят заболевания. Однако, по словам ученых, они совершенно безобидны. Если их не есть. По прогнозам зоологов, они сами скоро станут жертвами городских крыс.Темы: Русская Испания