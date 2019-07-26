Испания вошла в тройку стран, где чаще всего болеют дети русских туристов

Дети туристов из России чаще всего болеют в Болгарии. На втором месте - Турция. На третьем - Испания. Такие данные приводит компания «АльфаСтрахование», где подсчитали число обращений за медицинской помощью в 2017-2018 годах.
На Болгарию пришлось почти 30% всех обращений. На Турцию - 10%, на Испанию - тоже почти 10%.
Однако следует отметить, что по сравнению с более ранними показателями ситуация в Испании улучшилась. Раньше страна занимала второе месте в этом рейтинге.
Как правило, за медицинской помощью в Испании обращаются родители детей до 3 лет и 4-7 лет.Темы: Русская Испания