Россиян снова предупредили о листериозе в Испании

Министерство иностранных дел РФ предупреждает российских туристов, планирующих поездку в Испанию, о вспышке листериоза в этой стране. Ранее с подобным предупреждением выступил Роспотребнадзор.
"Испания – рост случаев заражения листериозом; наибольшее число заболевших зафиксировано в регионе Андалусия", - предупреждают в МИД.
В Испании от листериоза пострадали сотни человек. Есть случаи летального исхода. Десяткам женщин пришлось сделать аборт. В стране обнаружено уже три источника заражения - это мясные продукты разных марок.Темы: Русская Испания