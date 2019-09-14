Каталония хотела бы открыть представительство в России

Каталонский женералитет хотел бы открыть представительства в России и других странах постсоветского пространства.
Об этом заявил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства автономного сообщества, советник по международным делам женералитета Альфред Боск.
На сегодняшний день действуют 12 представительств автономного сообщества за пределами Испании – большинство в Европе. Несколько месяцев назад было открыто представительство в Балтийских странах – в Риге.
МИД Испании считает открытие представительств незаконным, поскольку внешнеполитическая деятельность - прерогатива Мадрида, и каталонские власти открывают представительства без предварительного одобрения испанских властей. Правительство Испании подало иск в Высший суд Каталонии.
Он обратил внимание, что "Россия довольно сильно присутствует в Каталонии: есть консульство, "Русский дом", русскоязычные сообщества очень активные".
Однако он признал, что открытие представительства в России в ближайшее время маловероятно "из-за ограниченного бюджета".
Боск считает, что МИД Испании, принимая решение о закрытии каталонских представительств, "не действует позитивно, не продвигает положительные ценности, которые есть в Испании, не рекламирует ее", а "работает на негативе".
"Продвижение Каталонии за рубежом законно и, более того, необходимо в столь конкурентном мире, притом что каталонское общество очень космополитичное", - уверен политик.
Он также раскритиковал позицию и. о. главы МИД Испании, кандидата на пост главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего в одном из интервью Россию "старым врагом" Запада.Темы: Русская Испания