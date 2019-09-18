Аташе испанского посольства посетил Владивосток

Вопросы развития сотрудничества в области образования и повышения интереса к изучению испанского языка обсудили первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая и атташе по вопросам образования посольства Королевства Испания в России Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва.

Рабочая встреча состоялась в мэрии дальневосточной столицы накануне, 17 сентября, передает ДВ — РОСС. Вильянуэва отметил, что Россию и Испанию в историческом плане связывает многое, а вот люди до нового времени мало общались друг с другом, и только сейчас это знакомство по-настоящему начинается.

«Мы понимаем, что для Владивостока распространение испанского языка выгодно отчасти для развития отношения с Латинской Америкой, которая географически ближе к вашему региону, чем Испания. Однако мы готовы всесторонне способствовать этому интересу. Особенно это важно в регионе, где огромен интерес, опять же в силу географии, к азиатским языкам. Именно поэтому мы приехали во Владивосток с конкретными предложениями о сотрудничестве», – рассказал Вильянуэва.

Так, сейчас посольство Испании в России поддерживает несколько летних программ, по которым преподаватели могут пройти курсы повышения квалификации в Испании. Для выпускников российских школ, которые добились больших успехов в изучении испанского языка, работает программа, по которой можно пройти полный курс бакалавриата также в Испании. Сейчас по этой программе обучается около 30 российских студентов. Теперь такую возможность получат и выпускники из Владивостока. Помимо этого господин Вильянуэва рассказал еще о нескольких образовательных программах и методических базах, которые позволяют преподавателям и любителям испанского языка повысить свой уровень знаний.