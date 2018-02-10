Российский бизнесмен Гринберг освобождён в Испании под залог

Президент ФК «Марбелья» российский бизнесмен Александр Гринберг, который на протяжении более четырёх месяцев содержался под стражей в тюрьме Альаурин-де-ла-Торре (Малага), 8 февраля вышел на свободу.

Об освобождении Гринберга сообщил в социальных сетях футбольный клуб.

Гринберг оказался на свободе после того, как его семья внесла залог в размере 750 тысяч евро, установленный судом Малаги. Он был задержан 26 сентября 2017 года в результате операции Гражданской гвардии «Олигарх», направленной против так называемой русской мафии на Коста-дель-Соль. В результате операции было арестовано 11 человек. Четверо из них подозреваются в отмывании 30 миллионов евро.

На следующей неделе семья Гринберга собирается дать пресс-конференцию, где планируется предоставить полную информацию о его задержании и заключении под стражу.

Суд запретил россиянину покидать территорию Испании и обязал регулярно появляться в суде.