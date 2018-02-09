В Барселоне пройдёт кулинарный мастер-класс на русском языке

В ресторане кошерной кухни Shaq Shuq в Барселоне пройдет эксклюзивное мероприятие - мастер-класс на русском языке под чутким руководством шеф-повара этого заведения. Мероприятие проходит при поддержке компании Miratex Media и «Русского журнала».

Шеф-повар ресторана расскажет об особенностях израильской кухни, в которой используются только так называемые кошерные продукты. Лишь два ресторана в городе имеют «сертификат кошерности», и ShaqShuq - один из них. Также под чутким руководством шеф-повара вы сможете приготовить одно из классических блюд израильской кухни и попробовать его в этот же вечер.

Далее вас ждет традиционный израильский ужин по предложенному меню, фото- и видеосъемка и дружеское общение в уютной атмосфере. Каждому участнику мероприятия выдается именной сертификат, подписанный самим шеф-поваром.

МЕНЮ УЖИНА:

• Закуски

- Салаты (подаются на стол). 13 порций на каждые 2 человека.

- Хумус с традиционной лепешкой питой.

• Основные блюда

- Рыба дорада

- Кебаб/паргит

- Запеченные баклажаны

*Напитки за дополнительную плату.

Стоимость мастер-класса: 30 евро (ужин включен в стоимость).

Обязательная предварительная регистрация - по телефону и WhatsApp +34603514603, а также по электронной почте info@revistarusa.net. Количество мест ограничено (максимальное число участников - 30 человек)

Мастер-класс пройдет 15 февраля в 19:00 по адресу: C/ Ferran 15, Barcelona, ресторан ShaqShuq.