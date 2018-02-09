В Барселоне пройдёт кулинарный мастер-класс на русском языке

В ресторане кошерной кухни Shaq Shuq в Барселоне пройдет эксклюзивное мероприятие - мастер-класс на русском языке под чутким руководством шеф-повара этого заведения. Мероприятие проходит при поддержке компании Miratex Media и «Русского журнала».
Шеф-повар ресторана расскажет об особенностях израильской кухни, в которой используются только так называемые кошерные продукты. Лишь два ресторана в городе имеют «сертификат кошерности», и ShaqShuq - один из них. Также под чутким руководством шеф-повара вы сможете приготовить одно из классических блюд израильской кухни и попробовать его в этот же вечер.
Далее вас ждет традиционный израильский ужин по предложенному меню, фото- и видеосъемка и дружеское общение в уютной атмосфере. Каждому участнику мероприятия выдается именной сертификат, подписанный самим шеф-поваром.
МЕНЮ УЖИНА:
• Закуски
• Основные блюда
*Напитки за дополнительную плату.
Стоимость мастер-класса: 30 евро (ужин включен в стоимость).
Обязательная предварительная регистрация - по телефону и WhatsApp +34603514603, а также по электронной почте info@revistarusa.net. Количество мест ограничено (максимальное число участников - 30 человек)
Мастер-класс пройдет 15 февраля в 19:00 по адресу: C/ Ferran 15, Barcelona, ресторан ShaqShuq.
Темы: Русская Испания Барселона