Испанский премьер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Премьер-министр Испании Мариано Рахой на своей страничке в Twitter выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. «Мои соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в России. Испания выражает солидарность с их семьями и российским народом в этой ужасной трагедии», — написал Рахой.