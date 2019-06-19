Российские гастроли испанского театра под угрозой срыва из-за потери багажа

Из-за пропажи багажа актеров труппы El Local Espacio de Creación, прилетевших со своим спектаклем в Магадан, гастроли оказалось под угрозой срыва.
Как сообщает портал Vostok.Today, 19 и 20 июня в столице Колымы планировала спектакль «Универсальная история». Но без реквизита и костюмов актеры бессильны. Всё это осталось в чемоданах, который исчезли. В Магадан актеры прилетели из Москвы авиакомпанией «Россия»
Ранее театр анонсировал спектакль с видеопроекциями, хореографией, мини-куклами и небольшими скульптурами.Темы: Русская Испания