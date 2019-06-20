Причиной убийства русской девушки в Испании мог стать бизнес её мамы

Необычный бизнес россиянки мог стать причиной убийства ее дочери в Матаро (Испания). Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на знакомых семьи.
Как сообщалось ранее, в городе Матаро (Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки, которая проживала в Испании с мамой и старшим братом - тоже несовершеннолетним. Вскрытие подтвердило, что девушка была убита. Тело россиянки с ранением в области шеи нашли в квартире, где проживала семья. Также исчез 16-летний брат девушки.
По мнению знакомых семьи, он также может быть убит. Об этом пишет El Español. Мать убитой, Ольга, открыла в Испании необычный бизнес - центр репродукции человека, где забеременеть помогали с помощью психологии. Рабочий кабинет Ольги находился в том же доме, где и квартира. Представители русской диаспоры в Матаро считают, что сама Ольга прекрасно знает, кому перешла дорогу. Ранее в их квартире уже устраивали погром.Темы: Русская Испания