Россия направила запросы по поводу гибели подростка в Испании

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы по поводу гибели в Испании несовершеннолетней гражданки РФ.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. "Мы отправили запросы, пока выясняем", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в городе Матаро (Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки, которая проживала в Испании с мамой и старшим братом - тоже несовершеннолетним. Вскрытие подтвердило, что девушка была убита - её зарезали. Брата девушки до сих пор ищут.Темы: Русская Испания