Прокурор по делу «русской мафии» считает, что его хотят убить

Испанский прокурор по делу "русской мафии" Хосе Гринда Гонсалес заявляет, что его убийство уже было заказано и что он находится под охраной, а против заказчиков возбуждено дело.

"Во-первых, речь идет о кампании по дискредитации. В моем отношении это делалось. Если честно, мне все равно. Меня поддерживает мое учреждение и испанское правительство. Вторая угроза — физическая. Я не могу рассказать, что именно происходит, поскольку в отношении тех, кто заказал мое убийство, идет расследование. Не хочу говорить о ком-то, кто хочет меня убить — не хочу, так сказать, его дискредитировать", — заявил Гринда, отвечая на вопрос в ходе выступления в Вашингтоне. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"В любом случае я уверен относительно моей общественной репутации и частной неприкосновенности, поскольку офис прокурора, национальная полиция много работают над обеспечением моей безопасности. Я живу мирно", — добавил прокурор, который пришел на выступление с охраной.

В Национальной судебной палате Испании идет процесс по так называемому "делу русской мафии". Расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция "Тройка") заняло почти десять лет.

В списке подсудимых — 18 человек, прокуратура предъявляет обвинения в частности депутату Госдумы Владиславу Резнику. В обвинительном заключении прокуратуры фигурировали 27 фамилий. Местонахождение части обвиняемых по этому делу, в том числе главного фигуранта Геннадия Петрова, не установлено.

Обвиняемым грозит от пяти с половиной до восьми с половиной лет заключения, а также штраф на 2,7 миллиарда евро. Прокуратура считает, что еще в 1996 году выходцы из России создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в РФ, через покупку недвижимости.