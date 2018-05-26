Путин: Россия не вмешивалась в каталонский кризис

Россия не вмешивалась в каталонский кризис и заинтересована в сохранении территориальной целостности Испании, сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

В начале недели Испанский Национальный криптологический центр, подчиняющийся Национальному центру разведки, утверждал, что "российские институты" пытались оказать влияние на ситуацию в Каталонии во время политического кризиса в прошлом году, где 1 октября прошел незаконный референдум о независимости.

"У нас хорошие и плодотворные отношения с Испанией, которые мы хотим сохранить и также хотим, чтобы ситуация в Испании нормализовалась, чтобы Испания сохранила свою территориальную целостность", — цитирует Путина РИА Новости со ссылкой на EFE.

При этом он добавил, что "все народы имеют право на самоопределение, но мы исходим из уважения и сохранения суверенитета государств в рамках существующих границ". "Это наша позиция, которую мы хотим передать испанскому правительству", — добавил он.