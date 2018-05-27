У испанки в Киеве украли билет на футбол

Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, которые ограбили испанскую болельщицу перед финалом Лиги чемпионов, где встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

Нарушители вырвали из рук женщины кошелёк вместе с деньгами и билетами на финальную встречу турнира.

В ходе задержания было установлено, что одним из воров является россиянин, а другим — уроженец Донецкой области. Он находился в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.