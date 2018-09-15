Программист Пётр Левашов признан виновным в мошенничестве

Русский программист Пётр Левашов, который был экстрадирован из Испании в США в начале 2018 года, был признан американским судом виновным в нескольких преступлениях в сфере компьютерной безопасности.

Левашов признал свою вину по четырём обвинениям, которые включают хищение личных данных и компьютерные атаки, сообщают испанские СМИ. На одном из этапов рассмотрения дела хакера обвиняли в 14 киберпреступлениях, вину за которые он не признал.

Американские власти поблагодарили испанских коллег за сотрудничество по этому делу. Левашов был арестован в Барселоне в апреле 2017 года.

В США Левашова считают одним из крупнейших в мире спамеров и утверждают, что с помощью спам-атак он заражал компьютеры вирусами-вымогателями.

В обвинительном заключении также сообщается, что Левашов является создателем ботнета Kelihos – сети, охватывающей заражённые компьютеры, которыми можно управлять удалённо. Ботнеты позволяют хакерам получать различные пользовательские данные, включая электронные адреса, пароли и финансовую информацию.