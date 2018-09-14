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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Русский музей открывает выставки Малевича и Бурлюка в Малаге
          "Красный квадрат"

          Русский музей открывает выставки Малевича и Бурлюка в Малаге

          13:35 14.09.2018

          15 сентября в филиале Государственного Русского музея в Малаге (Испания) откроется выставка произведений Казимира Малевича (1879-1935) – пионера русского авангарда, основателя супрематизма, одного из наиболее влиятельных художников ХХ века. В тот же день жители и гости Малаги смогут побывать и на открытии выставки произведений еще одного мастера отечественного авангарда – Давида Бурлюка (1882-1967). Об этом сообщает пресс-служба музея.

          Выставочные проекты Государственного Русского музея осуществляются при поддержке члена попечительского совета фонда «Друзья Русского музея», российского предпринимателя и мецената Игоря Шехелева. На выставке произведений Казимира Малевича будет представлено около пятидесяти работ мастера, раскрывающих его творческий путь: от раннего творчества художника до всемирно известных произведений и супрематизма, ставшего классикой. Среди них «Красный квадрат» (1915) , «Супрематизм No 56» (1916), «Скачет красная конница» (1928–1932), «Спортсмены» (1930–1931), «Сложное предчувствие» («Торс в желтой рубашке») (1932), «Автопортрет» (1933) и другие. 

          Экспозицию дополнят арихитектон, костюмы, созданные по эскизам Малевича для реконструированной оперы–мистерии «Победа над солнцем» (1913), посмертная маска художника, снятая Николаем Суетиным, и слепок руки живописца. 

          Казимир Малевич – самый знаменитый и бесстрашный выразитель русского авнгарда. Его творчество – это целая вселенная, неповторимая, сложная и гениальная в своей уникальности. Художник, теоретик, педагог, он «взорвал» художественный мир своим «супрематизмом», став одним из пионеров абстракционизма в 1910-е годы. Но он же – автор загадочного и емкого по смыслу «второго крестьянского цикла», созданного в конце 1920-х –1930-е годы. Выставка в Малаге уникальна тем, что представляет многообразие граней таланта Малевича на протяжении всей его творческой биографии. 

          Русский музей обладает самой большой коллекцией мастера – более двухсот произведений (живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе знаменитые «архитектоны»). С музеем связаны последние годы жизни, где ему была предоствалена творческая лаборатория. Там долгие годы после его смерти художника сохранялось его наследие, которое впоследствии было передано музею. 

          ОПЕРА «ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ» 

          Наряду с выставкой Малевича в Малаге будет открыта экспозиция произведений Давида Бурлюка – «отца» русского авангарда, сыгравшего огромную роль в становлении отечественного авангардного искусства. 

          Ревнитель свободы в искусстве, Бурлюк был в числе организаторов эпатажных акций русских футуристов. Его собственное творчество – яркий пример разнообразия художественных поисков. Его работы «Мост (Пейзаж с четырех точек зрения)» (1911) и «Малороссы» (1912) отмечены формальным экстремизмом, демонстративно отрицавшем верх и низ в картине. В равной степени в них заметен интерес к пространственным решениям, свойственным итальянским футуристам. 

          Мост (Пейзаж с четырех точек зрения)

          Экспозиция представляет разные грани таланта Давида Бурлюка, эволюцию его творчества в более поздние годы. В 1920 году художник покидает Россию и некоторое время живет в Японии, а в 1922 году переезжает в США, где и остается до конца своих дней, не изменяя миссионерским идеям и традициям русского авангарда. 

          На выставке Бурлюка можно увидеть произведения, датированные1900-ми – 1940-ми годами, среди которых его признанные живописные шедевры «Лошадь- молния» (1907?), «Поле» (1908), «Мост (Пейзаж с четырех точек зрения)» (1911),«Портрет поэта- футуриста Василия Каменского (1917) и др. 

          Регулярные временные выставки из собрания Русского музея вызывают неизменный интерес у жителей и гостей Андалусии. Филиал вошел в число десяти лучших музеев Испании, став центром популяризации русского искусства и культуры. Он пользульзуется большим успехом как у жителей города, так и среди многочисленных туристов. 

          Выставки произведений Малевича и Бурлюка в Малаге продлятся до 3 февраля 2019 года. 

          Выставочные проекты Государственного Русского музея осуществляются при поддержке компании «ФИНСУДПРОМ» и члена попечительского совета фонда «Друзья Русского музея», российского предпринимателя и мецената Игоря Шехелева.

          Темы: Русская Испания  Малага Культура

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